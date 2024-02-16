Грузинский писатель номинирован на Нобелевскую премию по литературе

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Грузинский писатель Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) представлен на получение Нобелевской премии по литературе.

Об этом сообщил Институт грузинской литературы имени Шота Руставели.

«Научный совет Института грузинской литературы имени Шота Руставели и профессора гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили большинством голосов представили грузинского писателя Аку Морчиладзе (Георгия Ахвледиани) кандидатом на Нобелевскую премию по литературе», – говорится в сообщении.

Ахвледиани родился в ноябре 1966 года в Тбилиси. Занявшись литературой, взял псевдоним Ака Морчиладзе. В 1992 году Морчиладзе, будучи молодым писателем, написал свой первый роман «Прогулка в Карабах», по мотивам которого режиссер Леван Тутберидзе снял три полнометражных фильма. В 2006 году он написал роман «Бумажная пуля», по мотивам которого телеканал «Рустави-2» снял сериал. В 2018 году вышел его роман «Амур у Кремлевской стены», который удостоился грузинской литературной премии «Саба» в 2019 году. В общей сложности, Морчиладзе становился обладателем премии «Саба» шесть раз.

На Нобелевскую премию по литературе из Грузии ранее были представлены писатели Гурам Дочанашвили, Отар Чиладзе, Григол Робакидзе, Бесик Харанаули и Чабуа Амиреджиби, однако никто из них не добивался успеха