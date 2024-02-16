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Грузинский писатель номинирован на Нобелевскую премию по литературе

Грузинский писатель номинирован на Нобелевскую премию по литературе

Грузинский писатель Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) представлен на получение Нобелевской премии по литературе.

Об этом сообщил Институт грузинской литературы имени Шота Руставели.

«Научный совет Института грузинской литературы имени Шота Руставели и профессора гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили большинством голосов представили грузинского писателя Аку Морчиладзе (Георгия Ахвледиани) кандидатом на Нобелевскую премию по литературе», – говорится в сообщении.

Ахвледиани родился в ноябре 1966 года в Тбилиси. Занявшись литературой, взял псевдоним Ака Морчиладзе. В 1992 году Морчиладзе, будучи молодым писателем, написал свой первый роман «Прогулка в Карабах», по мотивам которого режиссер Леван Тутберидзе снял три полнометражных фильма. В 2006 году он написал роман «Бумажная пуля», по мотивам которого телеканал «Рустави-2» снял сериал. В 2018 году вышел его роман «Амур у Кремлевской стены», который удостоился грузинской литературной премии «Саба» в 2019 году. В общей сложности, Морчиладзе становился обладателем премии «Саба» шесть раз.

На Нобелевскую премию по литературе из Грузии ранее были представлены писатели Гурам Дочанашвили, Отар Чиладзе, Григол Робакидзе, Бесик Харанаули и Чабуа Амиреджиби, однако никто из них не добивался успеха

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