Зеленский обвинил Путина в «убийстве» Навального

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Владимира Путина в убийстве политика Алексея Навального во время выступления на Мюнхенской конференции.

«Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное», — сказал президент Украины.