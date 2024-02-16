Озвучено количество погибших в Газе преподавателей вузов

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Около сотни преподавателей университетов сектора Газа погибли в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами территории анклава. Такие данные привел представитель независимой правозащитной организации Euro-Med Monitor .

«В результате атак израильской армии были убиты три ректора университетов в Газе, погибли 95 университетских преподавателей, включая 17 профессоров и 59 докторов наук», – сообщил представитель Euro-Med Monitor, которого процитировал телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По сведениям правозащитников, из-за военной операции Израиля около «88 тыс. палестинских студентов не могут продолжить обучение в вузах сектора, а 555 юношей и девушек, которые являются стипендиатами учебных заведений за пределами анклава, не имеют возможности выехать из Газы, чтобы присоединиться к образовательным программам».

Как указывает Euro-Med Monitor, здания пяти из шести университетов палестинского сектора к настоящему времени получили серьезные повреждения при израильских бомбардировках, три из них разрушены полностью. Ущерб системе высшего образования Газы, нанесенный израильскими силами с начала эскалации в анклаве, по предварительным данным организации, составляет не менее $200 млн.