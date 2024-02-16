ОНК ЯНАО: Жалоб на здоровье от Навального не поступало

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Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не получала жалоб от Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» председатель ямальской ОНК Данила Гонтарь.

«Нет, ничего не поступало», – сказал он, отвечая на вопрос, были ли жалобы.

Гонтарь также отметил, что планируемое посещение колонии Общественной наблюдательной комиссией в конце января не состоялось.

«Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет», – добавил он.

Ранее в пятницу в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти Навального.