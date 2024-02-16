ОНК ЯНАО: Жалоб на здоровье от Навального не поступало

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не получала жалоб от Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» председатель ямальской ОНК Данила Гонтарь.
«Нет, ничего не поступало», – сказал он, отвечая на вопрос, были ли жалобы.
Гонтарь также отметил, что планируемое посещение колонии Общественной наблюдательной комиссией в конце января не состоялось.
«Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет», – добавил он.
Ранее в пятницу в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти Навального.