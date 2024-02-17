Репутация США уже запятнана – анализ Александра Коваленко

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Эпопея с утверждением пакета помощи США Украине продолжается, и, как и прежде, на острие деструктивных процессов – Республиканская партия. После того, как Сенат США окончательно поддержал законопроект о помощи, не только Украине, но и Израилю и Тайваню, спикер нижней палаты Майк Джонсон отметил, что не намерен выносить документ на рассмотрение.

После провала голосования за законопроект в начале декабря 2023 года президент США Джо Байден назвал действия Республиканской партии шантажом чистой воды и этот шантаж, заложником которого стали как воюющая Украина, так и Израиль с Тайванем, продолжается уже четвёртый месяц к ряду с момента первичного блокирования республиканцами законопроекта.

Отсутствие поддержки от США привело к тому, что ситуация на фронтах в Украине значительно ухудшилась. Только один пример. В июле 2023 года Украина получила пакет помощи на $2,1 млрд, в который входила артиллерия, ББМ, средства ПВО, но главное – боеприпасы. Ежемесячно Украине передавалось от 50 тыс. до 150 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм. Это меньше, чем необходимо для паритета с российской артиллерией, но вполне хватало для эффективной контрбатарейной борьбы и сдерживания российских штурмов.

В настоящее время Украина не получает от США необходимого количества снарядов, а Европа не может быстро компенсировать этот критический дефицит и соотношение выстрелов в сутки по линии боестолкновений обвалилось до уровня 1 к 10. Фактически на сегодня украинская армия вынуждена воевать без артиллерии.

И именно республиканцы своими действиями нарушают обязательства, которые историческим шлейфом тянутся за США от 5 декабря 1994 года, когда Вашингтон выступил одним из гарантов безопасности Украины в рамках «Будапештского меморандума», когда Киев отказывался от ядерного оружия и стратегической компоненты вооружённых сил. И в контексте именно историчности и стоит отметить тот факт, что республиканцы подрывают международное доверие к США.

Ни для кого не секрет, что возникшая ситуация – это следствие политической борьбы. Республиканская партия бескомпромиссно давит через этот законопроект на демократическую партию, приближая свою победу на выборах президента США 2024 года к параметру безоговорочной. Но какой ценой?

Силы обороны Украины вынуждены сейчас отходить от Авдеевки. Несмотря на то, что в районе Авдеевки российскими войсками были понесены одни из самых серьёзных потерь, как в живой силе так в технике, но без достаточного инструментария удерживать позиции невозможно, когда у врага тотальное превосходство по пехотной и механизированной компоненте. Именно отсутствие полноценной помощи США в течение последних 4-х месяцев стали причиной тому, что россияне смогли прорвать рубежи обороны в районе Авдеевки и зайти в сам город. Нехватка техники, боеприпасов и многих других компонентов привели к нынешним событиям.

И в то время, как четыре месяца подряд республиканцы торговались за своё политическое будущее, это на себе ощущали защитники Авдеевки. Но ненадёжность США, как партнёра, ощутили не только в Авдеевке.

Европейский Союз и НАТО смотрят на США с настороженностью. Дело в том, что впервые в истории США политическая партия ради своих внутренних амбиций, локальных интересов, пренебрегла государственными интересами и исторического уровня обязательствами. И если говорить не только за Украину, то это Израиль и Тайвань. Израиль и Тайвань – это государственные интересы США исторического масштаба, с более чем полувековой историей политических, культурных, экономических, военно-технических контактов. И впервые в истории всего-навсего одна партия нарушает баланс государственных интересов и внутренних, которые никогда не доминировали над внешней политикой, тем самым подводя своих союзников в непростое для них время.

Международные партнёры США задаются вполне уместным вопросом о степени надёжности штатов, как союзника, на которого можно положиться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Разумеется, это не касается всей политической системы, а в данном, конкретном случае, только республиканской партии, пренебрегающей высшими целями государствами. Но есть нюанс…

На этой неделе сенатор Линдси Грэм, который активно поддерживал помощь Украине, проголосовал против выделения пакета помощи. Произошло это после того, как сенатор провёл встречу с Дональдом Трампом во Флориде в середине января. Очевидно, что решение Линдси Грэма обусловлено было обещанием Дональда Трампа сенатору высоко поста. То есть нестабильность становится лейтмотивом внутренней и внешней политики США. Даже те, в ком можно было быть уверенным на 100%, таковыми уже не являются. И в этих реалиях, когда геополитический гегемон становится ненадёжным партнёром, приходится существовать всему миру.

Нынешняя каденция Республиканской партии становится самой позорной в истории США и входит в историю как та, которая пошатнула незыблемые основы государственных интересов и, как следствие, подорвала доверие в целом ко всей стране как к надёжному партнёру.

Репутация уже запятнана, восстановить её на прежнем уровне будет непросто.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az