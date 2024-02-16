Россияне стали изучать азербайджанский язык

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С 2022 г. россияне стали чаще запрашивать услуги репетиторов по языкам стран СНГ, посчитали для «Ведомостей» сервисы по поиску специалистов YouDo и «Авито.услуги». Это две русскоязычные крупные платформы, где размещаются объявления об услугах репетиторов как в очном, так и онлайн-формате. Специалисты сравнили рост спроса на преподавателей по количеству опубликованных запросов на январь 2022–2024 гг.

По данным YouDo, за три года больше всего среди россиян вырос спрос на репетиторов по азербайджанскому – 30%, казахскому – 44%, грузинскому – 41%, армянскому – 50% и белорусскому – 25%.

Аналогичный рост спроса на изучение языков стран СНГ отмечают и аналитики «Авито.услуги».

На этой платформе за последние три года наиболее заметен рост спроса на преподавателей таджикского (в 17 раз) и азербайджанского (в 11 раз). Кыргызским и узбекским языками за этот период стали интересоваться на 471 и 447% чаще.

При этом отдельно по итогам 2023 г. лидерами по приросту спроса стали таджикский (227%), казахский (96%) и белорусский (76%) языки. В 2020–2023 гг. на «Авито.услуги» увеличилось и число предложений от репетиторов: по армянскому языку – на 256%, по узбекскому – на 207%, казахскому – на 14%.