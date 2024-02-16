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Армянские войска открыли огонь по азербайджанским позициям

Армянские войска открыли огонь по азербайджанским позициям

Подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции на Дашкесанском направлении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«16 февраля в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении», – сообщили в оборонном ведомстве.

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