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Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о военной разведке

Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о военной разведке

Казахстан и Азербайджан готовятся подписать проект соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны, пишет КазТАГ.

«Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны», – сообщается в проекте постановления.

Страны будут осуществлять сотрудничество в следующих формах:

– официальные визиты руководителей уполномоченных органов и рабочие встречи экспертов;

– взаимный обмен разведывательной военной информацией в области обороны по следующим тематическим направлениям: террористические и экстремистские организации; военно-политические события, представляющие взаимный интерес;

– проведение мероприятий боевой подготовки для личного состава уполномоченных органов сторон.

«Стороны не проводят военную разведывательную деятельность, направленную против другой стороны», – отмечается в проекте соглашения.

Целью соглашения является осуществление сотрудничества в сфере военной разведки в области обороны.

«Исходя из заинтересованности в защите безопасности и стабильности государств сторон на основе принципов равноправия и взаимности, учитывая роль сферы военной разведки в области обороны в обеспечении национальной безопасности государств сторон и необходимость создания правовой основы для сотрудничества в этой сфере»,- приводится в проекте соглашения.

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