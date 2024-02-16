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Дельное предложение от депутата

Дельное предложение от депутата

Хорошее предложение сделал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента. Он предложил привлечь нарушителей ПДД к 15-дневной уборке улиц, сообщает Minval.az.

«Одна выставляет видео, где гонит на платной дороге со скоростью 200 км в час, другой хулиганит. Должно быть общественное порицание. Сколько судеб оказывается в опасной ситуации из-за таких», – сказал парламентарий.

Он также отметил о проблемах, которые возникли на дорогах из-за выделения автобусных и велосипедных линий: «Необходимо регулировать движение легковых автомобилей на автобусной линии во время отсутствия на ней общественного транспорта. Поднимается вопрос с прокладкой трамвайной линии. Нужно смотреть вперед. В Японии, ОАЭ уже летающие такси испытываются.  Нам же нужно развивать подземный транспорт».

Отметим, что депутат таким образом прокомментировал поведение Асмет Ахундзаде, которая на платной дороге мчалась со скоростью 200 км в час на автомобиле Range Rover с госномерами 77-ES-777.  Девушка решила похвастаться своим лихачеством и выставила видео в соцсеть. Однако радость нарушительницы была недолгой, очень скоро сотрудники Государственной дорожной полиции выявили ее и оштрафовали, что очень правильно и похвально.

Со своей стороны мы солидарны с депутатом и предлагаем начать реализацию общественных работ с участием нарушителей с Хырдалана, который просто утопает в мусоре и антисанитарии.  Этот город со своими грязными улицами напоминает трущобы Бомбея, а многочисленные жалобы жителей Хырдалана остаются безответными. Исполнительная власть Абшеронского района проявляет безучастие и не демонстрирует желания устранить этот существенный недостаток в своей работе.

Рамелла Ибрагимхалилова 

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