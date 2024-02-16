Али Асадов озвучил приоритетные направления Азербайджана

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Исполняющий обязанности премьер-министра Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса озвучил приоритеты правительства, сообщает Minval.az.

По его словам, на церемонии инаугурации, состоявшейся 14 февраля в Милли Меджлисе, президент Ильхам Алиев подробно рассказал о достижениях и успехах во внутренней и внешней политике Азербайджана за последние 20 лет. Глава государства широко выступил с программным докладом, определяющим основные направления и цели всестороннего развития нашей страны и общества.

«Следующим этапом и главным приоритетом будет дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности, технологическое развитие в военной сфере и совершенствование военно-промышленного комплекса, совершенствование материально-технического обеспечения Вооруженных сил, обеспечение неприкосновенности наших границ. Развитие во всех сферах жизни нашего общества, в том числе и в социальной сфере, всегда было и будет в центре внимания главы нашего государства. Важнейшей задачей правительства станет улучшение благосостояния граждан Азербайджана, в том числе усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны», – сказал Али Асадов.

Он также отметил, что, естественно, образование нашего населения, в основном молодежи, наравне с социальным благосостоянием, формирование на основе национально-духовных ценностей и традиций, принципов азербайджанства, овладение современными вызовами и технологиями станут залогом нашего дальнейшего развития в период Четвертой промышленной революции:

«Чтобы быть готовым к растущей конкуренции во всем мире в ближайшие годы, одним из наших главных приоритетов является формирование высококонкурентного человеческого капитала. Для этого главным условием является продвижение современного образования, здорового общества, спорта, культуры, инноваций. Безусловно, для достижения всего этого необходимо обеспечить быстрое развитие устойчивой и сильной экономики, в том числе ненефтяной, отвечающей современным вызовам, дальнейшее укрепление финансовой независимости.

Реализация этих целей, гибкое реагирование на важные вызовы, стоящие в связи с этим, станут основными приоритетами работы правительства Азербайджана в предстоящий период. В этой связи “Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, содержащая национальные приоритеты до 2030 года, программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории и другие крупномасштабные программы создают хорошую основу для эффективного продолжения нашей деятельности в этом направлении. Одним из таких приоритетов является «Чистая окружающая среда и страна зеленого роста». Не случайно такое престижное международное мероприятие, как COP29 проводится именно в нашей стране в год солидарности во имя зеленого мира».