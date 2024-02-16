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Асадов сохранил кресло премьер-министра

Асадов сохранил кресло премьер-министра

Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром.

Его кандидатура была поставлена ​​на голосование и принята.

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Сегодня в Милли Меджлисе рассмотрят вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром Азербайджана.

Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

14 февраля Кабинет министров Азербайджана ушел в отставку. Согласно статье 116 Конституции, в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента Азербайджана Кабинет министров подает в отставку.

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