Асадов сохранил кресло премьер-министра

Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром.
Его кандидатура была поставлена на голосование и принята.
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Сегодня в Милли Меджлисе рассмотрят вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром Азербайджана.
Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
14 февраля Кабинет министров Азербайджана ушел в отставку. Согласно статье 116 Конституции, в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента Азербайджана Кабинет министров подает в отставку.