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Генпрокурор о резонансном убийстве: «Дя общества опасно иметь такого человека на свободе»

Генпрокурор о резонансном убийстве: «Дя общества опасно иметь такого человека на свободе»

Генпрокурор Камран Алиев прокомментировал резонансное убийство пяти членов одной семьи в Баку.

По его словам, «для общества опасно иметь такого человека на свободе».

«Нахождение подобных лиц на свободе представляет угрозу для нашего общества. Мы подготовим соответствующие предложения по этому поводу. Но и сейчас я ощущаю, что имеются определенного рода пробелы. Возможно, имеются пробелы в законах, их применении, в связи с чем этот опасный для общества человек и совершил данное преступление. Считаю, что нам следует серьезно обдумать произошедшее», – сказал он в интервью телеканалу «Реал».

Информация об убийстве Мехмана Ахмедова (1972 г.р), Бики Ахмедовой (1977 г.р.) и их сына Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) поступила в полицию 13 февраля около 16:30. В качестве подозреваемого был задержан их второй сын Ахмед Ахмедов (1999 г.р.).

Впоследствии выяснилось, что до этого была убита сестра задержанного – Эльмира Ахмедова (1997 г.р.) и ее малолетняя дочь.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.

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