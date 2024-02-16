Маск рассказал, зачем он купил Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск назвал основную целью покупки социальной сети X (ранее Twitter). По его словам, таким образом он надеется увеличить продолжительность жизни цивилизации, сообщил он на своей странице в соцсети.

«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», — написал миллиардер в ответ на сообщение пользователя, который выразил мнение о том, что приобретение соцсети в долгосрочной перспективе может оказаться самым важным решением в жизни Маска.