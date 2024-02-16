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Венесуэла высылает сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэла высылает сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Правительство Венесуэлы приостанавливает деятельность консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека и требует от его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

«Боливарианская Республика Венесуэла объявляет о своем решении приостановить деятельность технического консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле», сотрудники которого должны покинуть страну в течение 72 часов», – зачитал Хиль заявление МИД Венесуэлы, в котором офис Верховного комиссара ООН в Венесуэле обвиняется «колониальной политике и нарушении Устава ООН».

Министр подчеркнул, что с момента заключения соглашения о взаимопонимании с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека венесуэльское бюро «занимает предвзятую позицию» и пытается «обеспечить безнаказанность для лиц, причастных к попыткам государственных переворотов и заговорам с целью убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственных и политических деятелей страны».

Венесуэла призывает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека «уважать международное право», «территориальную целостность и юрисдикцию государств» и выражает готовность продолжить сотрудничество и «при строгом соблюдении принципов объективности, беспристрастности, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела», – говорится в заявлении МИД республики.

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