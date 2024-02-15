Кадыров назовет новый район Грозного в честь Путина

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В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он сообщил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки.

«Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя», — добавил глава региона.