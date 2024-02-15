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Кирби: Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией

Кирби: Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией

Президент США Джо Байден отдал распоряжение американской администрации вступить в прямой диалог с РФ по поводу предполагаемой разработки Москвой противоспутникового оружия.

Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Он [Байден] распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает», – сказал он.

«Мы продолжим внимательно следить за действиями России и продолжим относиться к этому очень серьезно», – добавил чиновник.

Кирби добавил, что разведывательное сообщество США высказывает серьезные опасения по поводу широкой огласки связанных с этой ситуацией разведданных. «Они считают, что гораздо более эффективным подходом было бы начать с частного взаимодействия, а не сразу обнародовать разведданные», – сказал он.

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