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В США рассказали, с чем связана угроза национальной безопасности США

В США рассказали, с чем связана угроза национальной безопасности США

Вашингтонская администрация утверждает, что новая угроза национальной безопасности США, о которой было объявлено 14 февраля, связана с якобы разрабатываемым Россией противоспутниковым оружием.

Эту версию изложил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия», – сказал он. «Нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которое применяется против людей или для физических разрушений на Земле», – добавил Кирби.

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