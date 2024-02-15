Украина теряет Авдеевку

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Ситуация в Авдеевке остается очень сложной, соотношение сил и средств войск Украины и России – один к семи.

Об этом рассказал спикер третьей отдельной штурмовой бригады Украины Александр Бородин.

«Россияне сейчас наступают. Наступают в значительно превосходящем количестве. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две [русские] армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать [позиции]», – сказал он в комментарии LIGA.net.

Немецкий журналист – аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил о водружении флага России на въезде в Авдеевку. Эксперт отметил, что это как раз то место, где в прошлом году побывал президент Украины.

«На месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря, теперь российский флаг», – написал Рёпке в своей соцсети.

По его словам, город сейчас тактически окружен ВС РФ. Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми, добавил он.

Журналисты The Washington Post отметили в своем материале, что Украина находится на грани потери Авдеевки. По данным издания, украинские военные уже начали частичный отход в районе города.

Ситуация в Авдеевке критическая, город может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.