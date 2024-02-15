Премьер Словакии назвал абсолютно нереальным уход РФ из Донбасса и Крыма

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Представление, что Россия оставит Донбасс и Крым, является «абсолютно нереальным».

Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному порталу hlavnespravy.sk.

«Если кто-то думает, что единственное решение [конфликта в Украине] заключается в том, что россияне вернутся на границу, где они находились [до эскалации конфликта в феврале 2022 года], и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сложилась сейчас, – сказал Фицо. – Наивно полагать, что россияне уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что россияне уйдут из Крыма».

Словацкий премьер выразил уверенность в том, что военного решения конфликта в Украине не существует. «Очень хочу, чтобы эта война закончилась. В противном случае, мы станем свидетелями большого числа жертв с обеих сторон, – сказал премьер. – Не могу представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет, и этот мир будет болезненным».

Словацкий премьер выступает против направления Западом оружия киевским властям. Военная помощь, по мнению Фицо, только усугубляет ситуацию. Вместе с тем глава правительства выступает за оказание всесторонней гуманитарной помощи Украине.