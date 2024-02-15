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Немецкие журналисты назвали Путина «мастером троллинга»

Немецкие журналисты назвали Путина «мастером троллинга»

Немецкое издание Der Spiegel назвало президента РФ Владимира Путина «мастером троллинга из Кремля» за его слова о президенте США Джо Байдене.

Газета проанализировала заявление Путина о том, что он хотел бы, чтобы на выборах в США в 2024 году победил Байден, так как он более опытный и предсказуемый.

«Не успел Кремль опубликовать запись интервью, как возник вопрос, был ли Путин серьезен и действительно хотел второго срока Байдена, или же он просто троллил действующего американского президента», – отмечается в статье.

Там добавили, что такое поощрение со стороны Путина может быть весьма раздражающим для Байдена. Дональд Трамп же немедленно воспользовался словами Путина, чтобы представить себя сильным лидером, которого Кремль опасается. Трамп заявил, что Путин своим заявлением сделал ему большой комплимент.

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