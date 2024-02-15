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Рейтинг Зеленского после отставки Залужного упал на 13%

Рейтинг Зеленского после отставки Залужного упал на 13%

Рейтинг доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому упал на 13% сразу после отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в четверг, 15 февраля.

«Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре прошлого года, недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале», — сказано в исследовании.

Вместе с тем снизилось доверие и к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6%. Если в декабре этот показатель составлял 33%, то в феврале он упал до 27%.

При этом возросло доверие украинцев к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4% (декабрь — 27%, февраль — 31%).

Новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяет 40% респондентов, не доверяет 21%, 4% имеют неопределенное отношение, а 35% опрошенных не знали о нем до назначения.

Больше граждане Украины доверяют Залужному — 94%, только 5% не доверяют ему.

Всеукраинский опрос «Омнибус» был проведен с 5 по 10 февраля. В нем поучаствовали 1202 респондента всех территорий, подконтрольных Киеву.

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