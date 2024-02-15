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Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Указано, что 13 февраля «Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны» было возвращен с подписью президента.

Теперь закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

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