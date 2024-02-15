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США перехватили партию иранского оружия, направлявшегося к хуситам

США перехватили партию иранского оружия, направлявшегося к хуситам

Береговая охрана США перехватила партию оружия из Ирана, которая направлялась к повстанцам-хуситам в Йемене.

Об этом сообщает Bloomberg.

Центральное командование США заявило, что когда его силы высадились на борт судна, они обнаружили более 200 упаковок с разнообразным летальным оборудованием, включая компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку и пусковые установки противотанковых управляемых ракет, предназначенных для поддержки хуситов.

Генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что это еще один пример злонамеренной деятельности Ирана в регионе.

«Продолжение поставок современных обычных вооружений хуситам является прямым нарушением международного права и продолжает подрывать безопасность международного судоходства и свободный поток торговли», – пояснил он.

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