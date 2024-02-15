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Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

15 февраля президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Азербайджана и президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян еще раз подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных отношений между нашими странами в различных сферах и, указав на то, что контакты, осуществляемые на высоком уровне, вносят вклад в укрепление связей, отметили значение официального визита президента Объединенных Арабских Эмиратов в нашу страну в январе этого года.

Глава государства поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов с успешным проведением СОР28, а также поблагодарил его за поддержку в проведении СОР29 в Азербайджане.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем развитии связей, состоялся обмен мнениям о перспективах сотрудничества и предстоящих контактах.

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