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В марте пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

В марте пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

В следующем месяце состоится очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии по итогам встречи министра Ильи Дарчиашвили с его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Отмечено, что в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств затронули успешный формат Азербайджан-Турция-Грузия.

«Следующая встреча министров иностранных дел всех трех стран в этом формате состоится в марте», – говорится в информации.

По информации МИД Грузии, стороны рассмотрели также транзитный потенциал Азербайджана, Грузии и Турции.

«В этом контексте была отмечена важность развития железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, а также «Среднего коридора», – говорится в сообщении.

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