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Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США

Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США

Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил в беседе с представителями местных СМИ чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Марк Либби, сообщает АПА.

«907-я поправка является частью закона, принятого 30 лет назад. 30 лет назад я не работал на своей нынешней должности. Я не могу внести изменение в этот закон.

Могу сказать вам, что мы каждый год думаем о том, нужно ли отказаться от 907-й поправки для оказания какой-то помощи в сфере безопасности, но пока этот вопрос находится на рассмотрении», – сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что 907-я поправка – не единственное, что можно сделать для сотрудничества с Азербайджаном: «Я до сих пор не до конца понимаю, почему это так невероятно важно. Это мизерная поправка с точки зрения широкого спектра наших отношений, нашего взаимодействия с Азербайджаном во всех сферах, в областях культуры, экономики и даже в некоторой степени в сфере безопасности».

По словам Либби, Азербайджан не нуждается в военной помощи США:

«907-я поправка ограничивает ряд видов военной помощи. Я не знаю, нуждается ли Азербайджан в военной помощи США, скорее всего, нет. Это то, что нам необходимо тщательно рассмотреть в контексте наших приоритетов. В этом году никакого решения по данному вопросу не принято, но у нас есть и другие дела, связанные с Азербайджаном.

Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. Мы также поддерживаем территориальную целостность Армении. Поддержка территориальной целостности с самого начала была нашим главным принципом», – добавил посол.

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