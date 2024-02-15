МИД Азербайджана ответил Пашиняну

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Необоснованные обвинения, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил на заседании правительства 15 февраля, носят цель создать напряженность в регионе, сообщили в МИД Азербайджана.

«Прежде всего, следует отметить, что называть агрессией меры, принятые Азербайджаном в ответ на ранение нашего военнослужащего, означает фальсифицировать факты. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне. Также было бы полезно дать разъяснения, почему до сих пор не были выполнены обещания Министерства обороны Армении о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также уточнить, на каком основании на пограничных постах Армении наемники, принадлежащие различным военным группировкам, подчиняются Министерству обороны.

Ссылаясь на вопрос о селах – анклавах и эксклавах Азербайджана, премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что якобы Азербайджан оккупировал территории 31 села, что является составной частью политических манипуляций. Хотим напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях заявлял, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми азербайджанских сел», – говорится в заявлении.