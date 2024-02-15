Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29 |
Шольц анонсировал участие Алиева на Мюнхенской конференции |
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева |
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео) |
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно |
Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Главное Политика

МИД Азербайджана ответил Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Необоснованные обвинения, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил на заседании правительства 15 февраля, носят цель создать напряженность в регионе, сообщили в МИД Азербайджана.

«Прежде всего, следует отметить, что называть агрессией меры, принятые Азербайджаном в ответ на ранение нашего военнослужащего, означает фальсифицировать факты. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне. Также было бы полезно дать разъяснения, почему до сих пор не были выполнены обещания Министерства обороны Армении о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также уточнить, на каком основании на пограничных постах Армении наемники, принадлежащие различным военным группировкам, подчиняются Министерству обороны.

Ссылаясь на вопрос о селах – анклавах и эксклавах Азербайджана, премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что якобы Азербайджан оккупировал территории 31 села, что является составной частью политических манипуляций. Хотим напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях заявлял, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми азербайджанских сел», – говорится в заявлении.

 

Теги:
Из этой рубрики
Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США
Политика

Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США

2024/02/15, 17:44
ООН предложила свою поддержку в связи с COP29
Политика

ООН предложила свою поддержку в связи с COP29

2024/02/15, 17:18
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Политика

МИД Азербайджана ответил Пашиняну

2024/02/15, 17:08
Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29
Политика

Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29

2024/02/15, 16:36
Имеющий уши, да услышит. Три главных посыла инаугурационной речи Алиева
Политика

Имеющий уши, да услышит. Три главных посыла инаугурационной речи Алиева

2024/02/15, 16:14
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева
Политика

Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева

2024/02/15, 15:23
Марк Либби побывал в Лянкаране
Политика

Марк Либби побывал в Лянкаране

2024/02/15, 15:04
Первый в истории посол Азербайджана в Афганистане прибыл в Кабул
Политика

Первый в истории посол Азербайджана в Афганистане прибыл в Кабул

2024/02/15, 11:23
Эпоха мира откладывается
Политика

Эпоха мира откладывается

2024/02/15, 10:09