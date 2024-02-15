Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Уважаемый Президент Алиев.

Передаю Вам наилучшие пожелания в связи с началом нового срока Ваших полномочий в качестве президента Азербайджанской Республики.

За более чем 30-летний период отношения между нашими странами еще более укрепились. Только за последние 12 месяцев мы работали вместе для оказания поддержки Украине, провели стратегический диалог в Лондоне, поделились опытом в области разминирования и продолжали строить наши торговые связи.

2024 год имеет для Азербайджана еще большее значение, поскольку Вы готовитесь к проведению в ноябре COP29. Это жизненно важный момент с точки зрения продвижения энергетических переходов и сокращения глобальных эмиссий. С удовольствием хочу отметить, что мы предлагаем нашу поддержку и опыт в качестве стороны, уже принимавшей COP26. Можете быть уверены, что мы поддержим вас в успешном проведении COP29.

Я также осведомлен об усилиях по достижению мира с Арменией. Это исторический шанс положить конец конфликту. Я высоко ценю огромные выгоды, которые долгосрочный договор принесет для благополучия и стабильности обеих стран и всего региона. Еще раз подчеркиваю неизменную поддержку Великобритании обеим странам в достижении прочного мира.

Желаю Вам успехов на новом сроке полномочий и с нетерпением жду сотрудничества с Вами для дальнейшего укрепления нашего партнерства», – говорится в поздравлении.