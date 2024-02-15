Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29 |
Шольц анонсировал участие Алиева на Мюнхенской конференции |
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева |
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео) |
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно |
Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Главное Политика

Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29

Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Уважаемый Президент Алиев.

Передаю Вам наилучшие пожелания в связи с началом нового срока Ваших полномочий в качестве президента Азербайджанской Республики.

За более чем 30-летний период отношения между нашими странами еще более укрепились. Только за последние 12 месяцев мы работали вместе для оказания поддержки Украине, провели стратегический диалог в Лондоне, поделились опытом в области разминирования и продолжали строить наши торговые связи.

2024 год имеет для Азербайджана еще большее значение, поскольку Вы готовитесь к проведению в ноябре COP29. Это жизненно важный момент с точки зрения продвижения энергетических переходов и сокращения глобальных эмиссий. С удовольствием хочу отметить, что мы предлагаем нашу поддержку и опыт в качестве стороны, уже принимавшей COP26. Можете быть уверены, что мы поддержим вас в успешном проведении COP29.

Я также осведомлен об усилиях по достижению мира с Арменией. Это исторический шанс положить конец конфликту. Я высоко ценю огромные выгоды, которые долгосрочный договор принесет для благополучия и стабильности обеих стран и всего региона. Еще раз подчеркиваю неизменную поддержку Великобритании обеим странам в достижении прочного мира.

Желаю Вам успехов на новом сроке полномочий и с нетерпением жду сотрудничества с Вами для дальнейшего укрепления нашего партнерства», – говорится в поздравлении.

Теги:
Из этой рубрики
Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США
Политика

Марк Либби: Азербайджан не нуждается в военной помощи США

2024/02/15, 17:44
ООН предложила свою поддержку в связи с COP29
Политика

ООН предложила свою поддержку в связи с COP29

2024/02/15, 17:18
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Политика

МИД Азербайджана ответил Пашиняну

2024/02/15, 17:08
Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29
Политика

Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29

2024/02/15, 16:36
Имеющий уши, да услышит. Три главных посыла инаугурационной речи Алиева
Политика

Имеющий уши, да услышит. Три главных посыла инаугурационной речи Алиева

2024/02/15, 16:14
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева
Политика

Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева

2024/02/15, 15:23
Марк Либби побывал в Лянкаране
Политика

Марк Либби побывал в Лянкаране

2024/02/15, 15:04
Первый в истории посол Азербайджана в Афганистане прибыл в Кабул
Политика

Первый в истории посол Азербайджана в Афганистане прибыл в Кабул

2024/02/15, 11:23
Эпоха мира откладывается
Политика

Эпоха мира откладывается

2024/02/15, 10:09