Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

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Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что вместо нового премьера республики Ираклия Кобахидзе на мероприятие отправится министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Согласно официальным данным, в Мюнхен планировал поехать бывший глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, до того как покинул пост. Новый премьер-министр объявил о том, что с первым визитом посетит Брюссель 20-21 февраля, где встретится с руководством Европейского союза и НАТО.