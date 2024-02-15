Сунак поздравил Алиева и предложил поддержку в проведении COP29 |
Шольц анонсировал участие Алиева на Мюнхенской конференции |
Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева |
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео) |
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно |
Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Главное Мир

Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что вместо нового премьера республики Ираклия Кобахидзе на мероприятие отправится министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Согласно официальным данным, в Мюнхен планировал поехать бывший глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, до того как покинул пост. Новый премьер-министр объявил о том, что с первым визитом посетит Брюссель 20-21 февраля, где встретится с руководством Европейского союза и НАТО.

Теги:
Из этой рубрики
Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной
Мир

Польские фермеры требуют закрыть границу с Украиной

2024/02/15, 17:30
Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе
Мир

Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе

2024/02/15, 16:09
Иран против присутствия в регионе иностранцев, заявил Раиси
Мир

Иран против присутствия в регионе иностранцев, заявил Раиси

2024/02/15, 15:57
Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию
Мир

Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

2024/02/15, 15:41
Картины, вышиванка и золотая брошь: Чета Зеленских преподнесла подарки Байдену и его жене
Мир

Картины, вышиванка и золотая брошь: Чета Зеленских преподнесла подарки Байдену и его жене

2024/02/15, 15:00
Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность
Мир

Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность

2024/02/15, 14:39
Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Мир

Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности

2024/02/15, 14:15
Украина атаковала Белгород: много жертв (видео)
Мир

Украина атаковала Белгород: много жертв (видео)

2024/02/15, 14:04
Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно
Мир

Россия начала спецоперацию «Перун»: что известно

2024/02/15, 13:53