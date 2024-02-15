Олаф Шольц поздравил Ильхама Алиева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
«Поздравляю Вас с переизбранием главой государства Азербайджанской Республики.
Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.
Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности», – сказано в поздравлении.