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Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность

Эрдоган: Честно скажу, в этих заявлениях Путина есть искренность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин был искренним, когда высказывался относительно судьбы стамбульских переговоров по украинскому кризису. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Египта.

«Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса, мы предприняли всевозможные искренние шаги. Министры провели встречи с российской стороной. Мы работали с ориентиром на результат, но мира установить не удалось. Мы не можем бросить это только потому, что не смогли добиться тогда результатов. Мы не откажемся от стремления к миру и продолжим делать все возможное для обеспечения мира», – цитирует Эрдогана телеканал TRT.

Турецкий лидер добавил, что «работал вместе [c РФ] и продолжал прилагать усилия до того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мирных усилий». «Недавно к нам приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, и мы обсуждали с ним эти вопросы. Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один, или если приедут соответствующие министры из России, мы будем вести этот процесс вместе с ними и постараемся добиться результатов», – указал он.

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