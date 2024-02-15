Politico предупредило Украину в связи с США

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Украине следует опасаться разделить участь находящегося на грани экономического краха Косово, поскольку США склонны терять интерес к участию в делах других стран после того, как их крупный бизнес выжмет из них все возможное, сообщило европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, американская помощь странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Украине следует «четко понимать, что за этим последует».

Газета напомнила, что в каждом конфликте с участием США за последние десятилетия, включая Ирак, Афганистан и Косово, политическая воля Вашингтона к дальнейшему содействию этим странам исчезала, стоило только крупному американскому бизнесу «выжать из американского присутствия все, что можно».