Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Кремль: Запад «сорвал планы России», война может затянуться |
«Нигде нас не ждут и уже не скрывают этого. Наша семья – тюркский мир». Инаугурационная речь Ильхама Алиева |
В Узбекистане ректор вуза сравнил жителей страны, которые не выучили узбекский язык, с «оккупантами или идиотами» |
Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео) |
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
Главное Мир

Politico предупредило Украину в связи с США

Politico предупредило Украину в связи с США

Украине следует опасаться разделить участь находящегося на грани экономического краха Косово, поскольку США склонны терять интерес к участию в делах других стран после того, как их крупный бизнес выжмет из них все возможное, сообщило европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, американская помощь странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Украине следует «четко понимать, что за этим последует».

Газета напомнила, что в каждом конфликте с участием США за последние десятилетия, включая Ирак, Афганистан и Косово, политическая воля Вашингтона к дальнейшему содействию этим странам исчезала, стоило только крупному американскому бизнесу «выжать из американского присутствия все, что можно».

Теги:
Из этой рубрики
Восстановление Украины обойдётся почти в €453 млрд
Мир

Восстановление Украины обойдётся почти в €453 млрд

2024/02/15, 12:56
Politico предупредило Украину в связи с США
Мир

Politico предупредило Украину в связи с США

2024/02/15, 12:05
Россия предрекает Армении разрушение государственности, хаос и дестабилизацию
Мир

Россия предрекает Армении разрушение государственности, хаос и дестабилизацию

2024/02/15, 11:57
Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России и Китая
Мир

Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России и Китая

2024/02/15, 11:28
«Пиар» с обратным эффектом
Мир

«Пиар» с обратным эффектом

2024/02/15, 10:41
Трамп заявил, что США катятся в ад при Байдене
Мир

Трамп заявил, что США катятся в ад при Байдене

2024/02/15, 10:22
Трамп принудит Зеленского к переговорам с Россией
Мир

Трамп принудит Зеленского к переговорам с Россией

2024/02/15, 09:59
Буданов раскрыл детали уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»
Мир

Буданов раскрыл детали уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»

2024/02/15, 09:52
Путин об ответственности современных немцев за события XX века
Мир

Путин об ответственности современных немцев за события XX века

2024/02/15, 09:32