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Посол Великобритании стал «пилотом» AZAL (видео)

Посол Великобритании стал "пилотом" AZAL (видео)

По инициативе посольства Великобритании в Азербайджане подготовлен видеоролик, приуроченный увеличению частоты полетов авиакомпании Azerbaijan Airlines между Баку и Лондоном.

В видеоролике посол Фергюс Олд выступает в образе капитана летного экипажа AZAL.

«В качестве посла Великобритании в Азербайджане я рад приветствовать увеличение числа полетов AZAL между Баку и Лондоном с марта текущего года и доведение их до шести рейсов в неделю», — сказал дипломат.

С 17 марта AZAL, выполняя новые рейсы в лондонский аэропорт Гатвик, увеличит частоту полетов по маршруту Баку-Лондон-Баку до 6 рейсов в неделю.

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