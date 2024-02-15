Россия предрекает Армении разрушение государственности, хаос и дестабилизацию

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Будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион – общий дом. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил в интервью газете «Известия».

«Считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, «западников», к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация. Примеров предостаточно – Балканы, Ирак, Ливия, Сирия, палестинские территории, оккупированные Израилем», – сказал замглавы МИД РФ.

Галузин подчеркнул, что интересы Запада в регионе Южного Кавказа связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы отдалить Россию от процесса и создать в непосредственной близости от ее границ еще один очаг напряженности.

«Мы все-таки рассчитываем, что чем скорее в Ереване преодолеют свои сомнения в отношении ОДКБ и вернутся к конструктивным, продуктивным и содержательным обсуждениям на политическом и экспертном уровнях вопросов, стоящих на повестке дня этой организации, тем лучше», – добавил замминистра.