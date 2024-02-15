Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Кремль: Запад «сорвал планы России», война может затянуться |
«Нигде нас не ждут и уже не скрывают этого. Наша семья – тюркский мир». Инаугурационная речь Ильхама Алиева |
В Узбекистане ректор вуза сравнил жителей страны, которые не выучили узбекский язык, с «оккупантами или идиотами» |
Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео) |
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
Главное Мнения

Коротченко: Ильхам Гейдарович – очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

Коротченко: Ильхам Гейдарович - очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети Facebook о прошедшей в столице Азербайджана инаугурации Ильхама Алиева, одержавшего убедительную победу на досрочных выборах главы государства.

«В Баку прошла церемония инаугурации Ильхама Алиева, триумфально победившего на внеочередных президентских выборах.

Ильхам Гейдарович – очень достойный человек и политик, и что главное – порядочный и ответственный: посмотрите, с каким нескрываемым удовольствием с ним каждый раз общается наш президент Владимир Путин.

Россия рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера», – отметил эксперт.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Ильхам Гейдарович - очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик
Мнения

Коротченко: Ильхам Гейдарович – очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

2024/02/15, 13:19
Агиль Рустамзаде - армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните
Мнения

Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните

2024/02/15, 12:38
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном
Мнения

Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном

2024/02/15, 12:25
Давид Гендельман - «Минвалу»: Российско-украинский конфликт принял форму затяжной войны
Мнения

Давид Гендельман – «Минвалу»: Российско-украинский конфликт принял форму затяжной войны

2024/02/14, 11:43
Зардушт Ализаде: Армения не имеет возможности вести успешную войну, а азербайджанской стороне она не нужна
Мнения

Зардушт Ализаде: Армения не имеет возможности вести успешную войну, а азербайджанской стороне она не нужна

2024/02/13, 15:02
Расим Мусабеков: Провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил
Мнения

Расим Мусабеков: Провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил

2024/02/13, 14:01
Шаир Рамалданов: Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией
Мнения

Шаир Рамалданов: Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией

2024/02/13, 11:33
Михайло Папиев - "Минвалу": Азербайджан показал нам, что побеждает правая сторона, и потому Украина обязательно победит
Мнения

Михайло Папиев – «Минвалу»: Азербайджан показал нам, что побеждает правая сторона, и потому Украина обязательно победит

2024/02/13, 09:46
Коротченко: Поклонники Нжде давно перешли грань приличия
Мнения

Коротченко: Поклонники Нжде давно перешли грань приличия

2024/02/11, 21:01