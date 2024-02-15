Коротченко: Ильхам Гейдарович – очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети Facebook о прошедшей в столице Азербайджана инаугурации Ильхама Алиева, одержавшего убедительную победу на досрочных выборах главы государства.

«В Баку прошла церемония инаугурации Ильхама Алиева, триумфально победившего на внеочередных президентских выборах.

Ильхам Гейдарович – очень достойный человек и политик, и что главное – порядочный и ответственный: посмотрите, с каким нескрываемым удовольствием с ним каждый раз общается наш президент Владимир Путин.

Россия рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера», – отметил эксперт.

