Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Кремль: Запад «сорвал планы России», война может затянуться |
«Нигде нас не ждут и уже не скрывают этого. Наша семья – тюркский мир». Инаугурационная речь Ильхама Алиева |
В Узбекистане ректор вуза сравнил жителей страны, которые не выучили узбекский язык, с «оккупантами или идиотами» |
Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео) |
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
Главное Мнения

Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните

Агиль Рустамзаде - армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью украинскому ютуб-каналу UKRLIFE c Людмилой Немиря рассказал о последней эскалации на условной границе Азербайджана с Арменией. Об этом сообщает Minval.

«На условной границе Азербайджана и Армении – там, где произошла провокация с ранением азербайджанского пограничника, находились некие добровольцы из организации «Еркрапа». Возникает вопрос: что делают некадровые вооруженные военные в «серой» зоне, где еще предстоит провести делимитацию и демаркацию?», – размышляет Рустамзаде.

Он напомнил, что в ответ на ранение солдата Государственная пограничная служба Азербайджана провела операцию «Возмездие». У армянской стороны есть убитые и раненые.

По его мнению, эскалации способствовало и деструктивное влияние Франции, которая пытается проникнуть на Южный Кавказ.

«Этот деструктивный путь мешает заключению мира между двумя соседними странами. Азербайджан совершенно не заинтересован в повышении градуса напряженности. Но из-за влияния французской стороны, которая обещает Еревану оружие и защиту, Армения становится все более несговорчивой на пути к миру. И все это выливается в долговременную проблему.

Азербайджан не имеет каких-либо необоснованных требований к Армении. Есть восемь азербайджанских населенных пунктов, которые Армения захватила в 90-х годах 20-го века. Наше справедливое требование заключается в следующем: верните их. Следует понимать: если мирные переговоры зайдут в тупик, скорее всего, азербайджанское военно-политическое руководство будет вынуждено вернуть наши земли силой», – уверен эксперт.

«На данный момент процесс переговоров затягивается. Но что тут обсуждать? Вы взяли у нас 8 населенных пунктов, так верните их. Проявите благоразумие. Ибо новую войну вы не вытяните», – обращается к армянской стороне Агиль Рустамзаде.

«В истории Армении различные глобальные игроки много раз давали ей всякие обещания, после чего они начинали воевать против нас, против Турции, и каждый раз это печально для них заканчивалось. Я рассчитываю, что на этот раз наконец-то армянский народ прозреет», – выражает он надежду.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Ильхам Гейдарович - очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик
Мнения

Коротченко: Ильхам Гейдарович – очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

2024/02/15, 13:19
Агиль Рустамзаде - армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните
Мнения

Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните

2024/02/15, 12:38
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном
Мнения

Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном

2024/02/15, 12:25
Давид Гендельман - «Минвалу»: Российско-украинский конфликт принял форму затяжной войны
Мнения

Давид Гендельман – «Минвалу»: Российско-украинский конфликт принял форму затяжной войны

2024/02/14, 11:43
Зардушт Ализаде: Армения не имеет возможности вести успешную войну, а азербайджанской стороне она не нужна
Мнения

Зардушт Ализаде: Армения не имеет возможности вести успешную войну, а азербайджанской стороне она не нужна

2024/02/13, 15:02
Расим Мусабеков: Провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил
Мнения

Расим Мусабеков: Провокация могла быть устроена со стороны пророссийских сил

2024/02/13, 14:01
Шаир Рамалданов: Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией
Мнения

Шаир Рамалданов: Мы все еще находимся в состоянии войны с Арменией

2024/02/13, 11:33
Михайло Папиев - "Минвалу": Азербайджан показал нам, что побеждает правая сторона, и потому Украина обязательно победит
Мнения

Михайло Папиев – «Минвалу»: Азербайджан показал нам, что побеждает правая сторона, и потому Украина обязательно победит

2024/02/13, 09:46
Коротченко: Поклонники Нжде давно перешли грань приличия
Мнения

Коротченко: Поклонники Нжде давно перешли грань приличия

2024/02/11, 21:01