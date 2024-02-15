Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните

402 Просмотров

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью украинскому ютуб-каналу UKRLIFE c Людмилой Немиря рассказал о последней эскалации на условной границе Азербайджана с Арменией. Об этом сообщает Minval.

«На условной границе Азербайджана и Армении – там, где произошла провокация с ранением азербайджанского пограничника, находились некие добровольцы из организации «Еркрапа». Возникает вопрос: что делают некадровые вооруженные военные в «серой» зоне, где еще предстоит провести делимитацию и демаркацию?», – размышляет Рустамзаде.

Он напомнил, что в ответ на ранение солдата Государственная пограничная служба Азербайджана провела операцию «Возмездие». У армянской стороны есть убитые и раненые.

По его мнению, эскалации способствовало и деструктивное влияние Франции, которая пытается проникнуть на Южный Кавказ.

«Этот деструктивный путь мешает заключению мира между двумя соседними странами. Азербайджан совершенно не заинтересован в повышении градуса напряженности. Но из-за влияния французской стороны, которая обещает Еревану оружие и защиту, Армения становится все более несговорчивой на пути к миру. И все это выливается в долговременную проблему.

Азербайджан не имеет каких-либо необоснованных требований к Армении. Есть восемь азербайджанских населенных пунктов, которые Армения захватила в 90-х годах 20-го века. Наше справедливое требование заключается в следующем: верните их. Следует понимать: если мирные переговоры зайдут в тупик, скорее всего, азербайджанское военно-политическое руководство будет вынуждено вернуть наши земли силой», – уверен эксперт.

«На данный момент процесс переговоров затягивается. Но что тут обсуждать? Вы взяли у нас 8 населенных пунктов, так верните их. Проявите благоразумие. Ибо новую войну вы не вытяните», – обращается к армянской стороне Агиль Рустамзаде.

«В истории Армении различные глобальные игроки много раз давали ей всякие обещания, после чего они начинали воевать против нас, против Турции, и каждый раз это печально для них заканчивалось. Я рассчитываю, что на этот раз наконец-то армянский народ прозреет», – выражает он надежду.