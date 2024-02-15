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Путин рассказал, кого Россия хочет видеть президентом США (видео)

Путин рассказал, кого Россия хочет видеть президентом США (видео)

Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но предпочтительнее – Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Байден», – ответил Путин на вопрос, какой политик лучше для РФ на посту президента США – Джо Байден или Дональд Трамп. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», – пояснил российский лидер.

«Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», – заключил Путин.

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