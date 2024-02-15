Путин сожалеет, что Россия не начала войну в Украине раньше (видео)

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Россия зря не начала активных действий в Украине раньше, но она долго пыталась решить конфликт мирными средствами и полагалась на порядочность оппонентов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – сказал глава государства, описывая ситуацию вокруг Украины.

Путин указал, что на первом этапе Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств – минских соглашений».

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали», – констатировал российский лидер.

