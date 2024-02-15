Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Ильхам Алиев на инаугурации: «Сегодня мы живем и строим в свободном Карабахе» (видео) |
Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео) |
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
«Более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил» |
Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах |
Алиев – покровителям Армении: Никто не может нас остановить |
Алиев: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны |
Алиев заявил о выполнении всех обещаний и начале новой эпохи |
Главное Политика

Путин сожалеет, что Россия не начала войну в Украине раньше (видео)

Путин сожалеет, что Россия не начала войну в Украине раньше (видео)

Россия зря не начала активных действий в Украине раньше, но она долго пыталась решить конфликт мирными средствами и полагалась на порядочность оппонентов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – сказал глава государства, описывая ситуацию вокруг Украины.

Путин указал, что на первом этапе Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств – минских соглашений».

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали», – констатировал российский лидер.

Теги:
Из этой рубрики
Путин рассказал, кого Россия хочет видеть президентом США (видео)
Политика

Путин рассказал, кого Россия хочет видеть президентом США (видео)

2024/02/15, 00:57
Путин сожалеет, что Россия не начала войну в Украине раньше (видео)
Политика

Путин сожалеет, что Россия не начала войну в Украине раньше (видео)

2024/02/15, 00:31
Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности из-за России
Политика

Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности из-за России

2024/02/14, 22:31
В Кремле заявили, что война в Украине может затянуться
Политика

В Кремле заявили, что война в Украине может затянуться

2024/02/14, 22:09
Захарова рассказала, зачем Ховаев приехал в Баку
Политика

Захарова рассказала, зачем Ховаев приехал в Баку

2024/02/14, 19:13
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили
Политика

Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили

2024/02/14, 19:00
Алиев: Организация тюркских государств - наша семья, у нас нет другой семьи
Политика

Алиев: Организация тюркских государств – наша семья, у нас нет другой семьи

2024/02/14, 18:52
Россия хочет гарантий, что Путина не арестуют в Армении
Политика

Россия хочет гарантий, что Путина не арестуют в Армении

2024/02/14, 18:47
Ильхам Алиев: Те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют
Политика

Ильхам Алиев: Те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют

2024/02/14, 18:39