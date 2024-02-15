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Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном (видео)

Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном (видео)

Президент РФ Владимир Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, так как тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы.

Такими впечатлениями глава государства поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в беседе, опубликованной в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что готовился отвечать на острые вопросы, заданные в агрессивной манере, но его собеседник выбрал тактику внимательного слушателя. «Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», – сказал президент. «Но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», – добавил глава государства.

Путин не стал судить о том, насколько содержательной получилась в итоге беседа. «Зрители, слушатели, может быть, читатели полученного материала должны сделать свой вывод», – подытожил он.

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