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Главное Мир

Bloomberg: В следующие 10 лет ЕС не сможет обеспечить свою обороноспособность

Bloomberg: В следующие 10 лет ЕС не сможет обеспечить свою обороноспособность

Страны Европейского союза еще как минимум 10 лет не смогут обеспечить собственную обороноспособность без помощи со стороны США.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Согласно изданию, если бы европейские страны сейчас подверглись нападению, они бы по-прежнему зависели от США по нескольким направлениям. По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, к ним относятся противовоздушная и противоракетная оборона, ракеты дальнего радиуса действия и передовые компьютерные системы, необходимые для ведения войны.

Наихудший сценарий, по мнению неназванного евродипломата, может возникнуть в результате череды последовательных событий, а именно: неспособность стран ЕС увеличить инвестиции в оборону, прекращение направления помощи Вашингтона на Украину, победа Дональда Трампа на президентских выборах и выход США из НАТО.

В свою очередь в случае победы России в Украине и сокращения участия США в НАТО странам ЕС придется утроить военное присутствие на восточном фланге альянса, отмечает Bloomberg.

Указывается, что европейским лидерам, чтобы нарастить серьезный военный потенциал, не нужна поддержка США. Однако проблемы в цепочках поставок оборудования и разногласия между странами ЕС по поводу закупок не позволяют им достичь этой цели.

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