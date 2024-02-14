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Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет направлен в Рафах

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет направлен в Рафах

Израиль будет воевать до победы, Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в том числе будет наступать на Рафах — самый южный город сектора Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Telegram-канале.

«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе — после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», — заявил Нетаньяху.

Куда именно будут направлены палестинские беженцы, ранее покинувшие северную часть анклава, в том числе город Газа, израильский премьер не уточнил.

Также Нетаньяху заявил, что ключом к освобождению оставшихся заложников-израильтян должна стать военная операция и «жесткая дипломатия».

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