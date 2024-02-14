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Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине

Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине

Посол США в Анкаре Джеффри Флейк сообщил, что Анкара поможет Вашингтону пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине.

«Улучшение американо-турецких отношений способствует решению ряда вопросов, которые важны для американской безопасности, – отметил Флейк в комментарии порталу Deseret News. – Продолжающаяся трансформация оборонного сектора Турции является неотъемлемой составляющей цепочки оборонных поставок США и сил НАТО. Мы сотрудничаем с турецким ВПК в целях увеличения критически важных для нас запасов боеприпасов. Их необходимо пополнить после того, как мы оказали беспрецедентную помощь Украине. Министерство обороны [США] разворачивает в Техасе три линии по производству боеприпасов», – сказал посол. Эти производственные мощности, по его словам, «закуплены у турецкой оборонной фирмы».

Флейк также указал, что, «по имеющимся оценкам, к следующему году около 30% всех 155-мм снарядов, производимых в США, будут поступать с этих заводов в Техасе благодаря американо-турецкому партнерству».

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