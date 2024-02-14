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Главное Политика

В Кремле заявили, что война в Украине может затянуться

В Кремле заявили, что война в Украине может затянуться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт в Украине, что может затянуть войну. Его слова приводит ТАСС.

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада», — сказал он.

По его словам, страны Запада во главе с Вашингтоном напрямую вовлечены в существующий конфликт.

«Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что «специальная военная операция» будет продолжаться до «достижения всех поставленных задач».

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