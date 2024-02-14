Турция заявила о готовности к восстановлению Газы совместно с Египтом

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Турция и Египет могут принять участие в восстановлении Газы после урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Каире после переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

«Ситуация в Газе занимала основное место на наших переговорах. Мы считаем своим приоритетом скорейшее прекращение огня и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу. <…> Мы продолжим сотрудничество с нашими египетскими братьями, направленное на прекращение кровопролития в Газе. Совместно с Египтом мы готовы участвовать в восстановлении Газы», – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер призвал международное сообщество во главе с ООН к активным действиям по противостоянию Израилю, который проводит политику изгнания жителей палестинского анклава с обитаемых земель. «Мусульманский мир и прежде всего ООН не должны допустить подобного безумия. Попытки Израиля изгнать жителей Газы с их земель не имеют законной силы и неприемлемы», – сказал он.