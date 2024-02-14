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МИД вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

Посол Узбекистана Ботиржон Асадов был вызван в российский МИД, ему выражен протест в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева.

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении МИДа.

Кудратходжаев — председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана и глава Общественного совета Министерства дошкольного образования республики. Ранее он назвал жителей страны, не знающих узбекский, «оккупантами или идиотами» — такую характеристику он привел в качестве цитаты из Карла Маркса.

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