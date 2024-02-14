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Алиев: Организация тюркских государств – наша семья, у нас нет другой семьи

Алиев: Организация тюркских государств - наша семья, у нас нет другой семьи

Мы будем и дальше предпринимать свои шаги, связанные с международными организациями, продолжим наши усилия, в первую очередь, в рамках Организации тюркских государств. Это для нас – приоритет.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

Подчеркнув, что проводимая Азербайджаном политика отчетливо демонстрирует это, глава государства сказал: «Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир».

«У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика – усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе», – отметил президент.

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