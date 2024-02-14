Россия хочет гарантий, что Путина не арестуют в Армении

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Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях, вынуждая Ереван делать некий выбор между диктуемым Западом обязательством по линии МУС с одной стороны и политическим диалогом с Россией и взаимодействия в рамках евразийской интеграции с другой стороны.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на просьбу журналиста прокомментировать возможный арест президента РФ Владимира Путина в Армении, после присоединения Армении к Римскому статуту.

«Поэтому мы планируем и рассчитываем получить от армянских партнеров соответствующих заверений по двусторонней линии», – сказала она.