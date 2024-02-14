Ильхам Алиев: Те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют

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Мы должны быть в первых рядах борьбы против исламофобии в мире. Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Отметив, что он оказывает и будет оказывать поддержку для того, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории, глава государства подчеркнул:

«Пусть и те, кто стоит во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами… Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют».