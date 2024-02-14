Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
«Более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил» |
Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах |
Алиев – покровителям Армении: Никто не может нас остановить |
Алиев: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны |
Алиев заявил о выполнении всех обещаний и начале новой эпохи |
Франция, Германия и Польша выступили с совместным заявлением по диалогу между Баку и Ереваном |
ВС Армении устроили новую провокацию, Минобороны сделало заявление |
Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабмина |
Главное Политика

Алиев: Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности

Алиев: Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности

Порой мы слышим, что какие-то страны или же группа стран хочет взять на себя функции мировой общественности и старается говорить от ее имени. А когда нечего сказать, то заявляют, что международная общественность не воспримет позитивно тот или иной вопрос.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

Подчеркнув, что это нескромно, глава государства отметил:

«Всего лишь какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна. А международная общественность на нашей стороне, и во время Второй Карабахской войны, во время антитеррористической операции международная общественность поддержала нас. Международный авторитет Азербайджана, считаю, сегодня ни для кого не является секретом».

Теги:
Из этой рубрики
Захарова рассказала, зачем Ховаев приехал в Баку
Политика

Захарова рассказала, зачем Ховаев приехал в Баку

2024/02/14, 19:13
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили
Политика

Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили

2024/02/14, 19:00
Алиев: Организация тюркских государств - наша семья, у нас нет другой семьи
Политика

Алиев: Организация тюркских государств – наша семья, у нас нет другой семьи

2024/02/14, 18:52
Россия хочет гарантий, что Путина не арестуют в Армении
Политика

Россия хочет гарантий, что Путина не арестуют в Армении

2024/02/14, 18:47
Ильхам Алиев: Те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют
Политика

Ильхам Алиев: Те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют

2024/02/14, 18:39
Алиев: Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности
Политика

Алиев: Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности

2024/02/14, 18:36
Ильхам Алиев: Мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику
Политика

Ильхам Алиев: Мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику

2024/02/14, 18:27
"Более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил"
Политика

«Более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил»

2024/02/14, 18:22
Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах
Политика

Захарова анонсировала переговоры с Баку по поводу возвращения армян в Карабах

2024/02/14, 18:03