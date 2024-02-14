Алиев: Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности

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Порой мы слышим, что какие-то страны или же группа стран хочет взять на себя функции мировой общественности и старается говорить от ее имени. А когда нечего сказать, то заявляют, что международная общественность не воспримет позитивно тот или иной вопрос.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

Подчеркнув, что это нескромно, глава государства отметил:

«Всего лишь какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна. А международная общественность на нашей стороне, и во время Второй Карабахской войны, во время антитеррористической операции международная общественность поддержала нас. Международный авторитет Азербайджана, считаю, сегодня ни для кого не является секретом».