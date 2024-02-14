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Ильхам Алиев: Мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику

Ильхам Алиев: Мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику

Сильная политика, сильная армия, внутренняя стабильность, единство народа-власти – основные факторы нашей внешней политики. Потому что внешняя политика – это все знают – продолжение внутренней политики.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации, передает Азертадж.

«Наша внешняя политика и впредь будет очень ясной, будет открытой, и сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику. Если бы это было не так, то 155 стран не избрали бы нас в Совет Безопасности ООН. Если бы это было не так, то 120 стран не избрали бы нас председателем Движения неприсоединения. Если бы это было не так, то мировое сообщество не приняло бы решения о проведении в Азербайджане Конференции СОР29», – подчеркнул Президент Азербайджана.

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